Zorgkantoor liet vrouw tot bezoek aan de crèche toe bespioneren

Deventer baas van Saxion wil van school de beste hbo van het land maken

8:49 Anka Mulder (55) is sinds 1 januari voorzitter van Saxion Hogescholen. De kersverse Deventerse heeft honderd dagen de tijd genomen om kennis te maken met de regio. Ze is ambitieus. Er 'moet' veel in de komende periode. Als het aan Mulder ligt, wordt Saxion de beste hbo-instelling van Nederland. Een kennismaking in zes steekwoorden.