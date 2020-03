Zorgstudenten in Deventer tot hun opluchting verlost van ‘worsteljaar’

Stemmen op de Vondst van Overijssel

17:25 Inwoners van de provincie Overijssel kunnen deze week nog stemmen op de Vondst van Overijssel. Op de website van Archeologie Overijssel zijn per gemeente drie archeologische vondsten uitgelicht. Met de verkiezing wil de provincie haar vondsten aan een groter publiek laten zien. De meeste gevonden voorwerpen liggen namelijk bewaard in het provinciaal depot of zijn af en toe te bewonderen in een museum. Zoals een tweehandig zwaard uit 1500 opgebaggerd bij Olst in de IJssel, een knophamerbijl van 2800 jaar voor Christus gevonden op een akker in Dijkerhoek of een bronzen zwijntje uit de Romeinse tijd in Heeten. In het provinciehuis in Zwolle is momenteel een tentoonstelling te zien met daarin een groot aantal van de uitgekozen vondsten waarop gestemd kan worden. Stemmen kan tot vrijdag 6 maart. Tijdens de Overijsselse Archeologiedag op zaterdag 7 maart in Hengelo, wordt bekendgemaakt welke vondst per gemeente de meeste voorkeur heeft en de grote winnaar is.