‘Zorgzame vader’ krijgt 7 maanden cel voor doodschudden baby Deventer

De straf die de rechtbank in Zwolle oplegt, is aanzienlijk lager dan de eis van het OM. De man was doodslag ten laste gelegd, maar de rechtbank acht niet bewezen dat Randy S. opzet tot de dood van zijn stiefzoon had. Wel is het kind als gevolg van zijn handelen overleden. Hij trof op 9 februari 2018 zijn stiefzoon op zijn buik in bed aan. Hij heeft gezegd dat hij in paniek raakte en het kind schudde om het weer bij bewustzijn te brengen. ,,Daarom is het niet overtuigend bewezen dat hij de kans op de dood van de baby bewust heeft aanvaard’’, zei de voorzitter.