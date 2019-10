Zoveelste autobrand Deventer: eigenaar vindt auto na nachtshift uitgebrand terug

VIDEOAan de Deltalaan in Deventer, ter hoogte van de Spuipad, is vannacht een Mercedes volledig uitgebrand. De politie sluit brandstichting niet uit. Buurtbewoners hebben de schrik van vannacht er nog inzitten. ,,Iedereen werd wakker van een knal, we stonden met de hele straat buiten", vertelt buurtbewoner Emrah.

Zwartgeblakerde stenen en glassplinters zijn stille getuigen van de zoveelste autobrand in Deventer. De brandweer werd kort na 02:00 uur vannacht gealarmeerd over de autobrand in de Rivierenwijk. Toen zij arriveerden in de straat moest de brandweer al snel tot de conclusie komen dat er geen redden meer aan was. De brand is vermoedelijk aangestoken, dit wordt door de politie onderzocht. Het is de zesde brand in een maand tijd in de stad. De verwoeste auto is inmiddels weggevoerd.

‘Ontploffing’

Verschillende buurtbewoners spreken over een ‘ontploffing’. Overal op straat zijn glasscherven te vinden, soms wel meer dan tien meter ver. ,,Wij werden in ieder geval wakker van een keiharde knal. Toen we naar buiten kwamen stond de wagen al in brand. Het enige wat ik verder nog hoorde is dat twee jongens, die hier toevallig fietsten, na het uitgaan de alarmdiensten hebben gebeld toen ze zagen dat de auto net in brand stond", zegt Emrah.

Volledig scherm Voor de brandweer viel er weinig mer te redden aan het voertuig. © Marc Roerdink

Eigenaar

De eigenaar van de uitgebrande auto was op het moment van de brand aan het werk in Doetinchem. Zijn vrouw doet in de deuropening van hun huis, vlakbij het plaats delict, haar verhaal. Wegens de gevoeligheid van de situatie wil zij niet met naam en toenaam reageren. ,,Mijn man werkt in Doetinchem en was vannacht pas laat thuis. Ik lag in diepe slaap en heb niets van alle commotie meegekregen. Tot hij mij wakker maakte en zei: onze auto is uitgebrand.” De vrouw kan er met haar hoofd niet bij. ,,Als dit brandstichting is, begrijp ik er helemaal niets van. Hoe kan je dit doen? Waarom? Wij werken keihard voor onze centen, en het voelt nu alsof dat allemaal voor niets is geweest.”