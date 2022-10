Zussen Ines en Anke ruimen huis van overleden vader op, en lopen tegen onverwacht probleem aan

Deventer boom niet de mooiste van Nederland: ‘Dit zat er natuurlijk dik in’

De mooiste boom van Nederland staat niet in Deventer. Een tweehonderd jaar oude populier was genomineerd voor een nationale verkiezing, maar de ‘Reus van de Worp’ verloor van een boom op landgoed Amelisweerd (provincie Utrecht). De Deventer boom had vroeger een speciale functie: hij zorgde ervoor dat schepen niet vastliepen in de stad.

18 oktober