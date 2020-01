Zutphenaar (19) mishandeld door twee onbekende mannen in Deventer

Een 19-jarige man uit Zutphen is afgelopen zaterdag in Deventer mishandeld door twee onbekende mannen. De politie is op zoek naar de daders en roept getuigen op om zich te melden.

Het incident gebeurde afgelopen zaterdag vroeg in de ochtend, om 6.15 uur. De 19-jarige man uit Zutphen is geschopt en geslagen. Dat ging zo dusdanig hard, dat hij ter plekke moest worden behandeld door ambulancepersoneel. Het is nog niet bekend hoe het met nu met de man gaat.

Verdachten

De politie is op zoek naar twee mannen. Een daarvan is rond de 50 á 60 jaar, heeft grijs haar en een grijs ringbaardje. Hij droeg zwarte kleding en spreekt gebrekkig Nederlands. De andere man is Antilliaans, tussen de 30 en 40 jaar oud en licht getint. Ook hij heeft een ringbaardje, zijn haar is zwart. De rest van het signalement luidt dat hij een spijkerbroek droeg en een zwarte jas. Ook hij spreekt gebrekkig Nederlands.