Zutphens oud-raadslid Engelen breekt lans voor Deventer sjoel

Deventer hondje Bekko is herenigd met zijn dolblije eigenaar

10:10 Het hondje Bekko is herenigd met zijn dolgelukkige eigenaar, een 78-jarige bewoner van de Kortelingstraat in Deventer. Rond 1.00 uur kwam het bericht dat de zwart-witte reu was gevonden. Een halfuurtje later arriveerde hij thuis.