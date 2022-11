Zuur gevoel over afsluiten spoorovergang bij Deventer: ‘Blijft onzinnig, maar wordt wel beter dan gedacht’

ProRail ongevoelig voor protest tegen sluiten spoorover­gang Diepenveen en alternatie­ven

Protesten in Diepenveen en alternatieven die worden geopperd tegen de sluiting van één van de twee onbewaakte spoorovergangen in het dorp zijn kansloos. Dat geeft ProRail aan na ontevreden reacties van wandelaars over de deal tussen spoorbeheerder en gemeente Deventer over de passages op landgoed Nieuw Rande. Eén overweg wordt beveiligd, de ander gaat dicht. ,,Ze sluiten de meest gebruikte overgang, die door de specifieke inrichting ook nog ongevaarlijk is.”

23 juni