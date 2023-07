Zuzana uit Brummen helpt Eritrese jongeren op weg in Deventer: ‘Ik kan hard en duidelijk voor ze zijn’

Je land moeten ontvluchten vanwege oorlog of politieke spanningen en hier in Nederland - een compleet andere wereld - een nieuw leven opbouwen. Voor veel Eritrese jongeren in Deventer is dat de ingewikkelde dagelijkse realiteit. Zuzana Valinova is coördinator bij Vangnet, een stichting die ze in 2018 oprichtte om deze jongeren te helpen. ,,Zelfredzaamheid is het belangrijkste wat we ze kunnen geven.”