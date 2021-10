Zwaargewond meisje (16) beschermde vriend na zware crash in Epse maar kwam daarvan terug, nu draait hij de cel in

Scheids­rech­ter Henk (80) uit Deventer fluit in 63 jaar 9000 wedstrij­den met veel plezier: ‘Wie mijn wedstrijd verpest, is aan de beurt’

12 oktober Wie op een doordeweekse avond een sporthal in Oost-Nederland binnenloopt, moet niet raar opkijken als er een 80-jarige man in een zwart pakje een voetbalwedstrijd in goede banen leidt. Henk Borkent uit Deventer is al 63 jaar scheidsrechter en geniet nog meerdere avonden per week van het fluiten. ,,Ik hou van het contact, maar wie mijn wedstrijd verpest, is aan de beurt.’’