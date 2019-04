Zwaargewonde fietser (44) die over reling IJsselkade Deventer dook, heeft breuken aan hoofd

Over het hoofd gezien

De man, een toerist van 44 uit de gemeente Albrandswaard in Zuid-Holland, fietste met twee vrienden over het voetpad en het drietal zag vermoedelijk in het donker de reling langs de kade over het hoofd. Het slachtoffer vloog na de botsing ongeveer drie meter naar beneden. Hij kwam terecht op een hard stuk grond vlak naast de rivier de IJssel. De man fietste niet alleen over het voetpad, maar ook aan de verkeerde kant van de weg.