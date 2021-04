Zwaargewonde man werd in Schalkhaar gelanceerd tijdens zijn eerste rit als menner

Een blijvende oorlogs­wond aan de Diepenveen­se­weg

25 april Drie hoogbejaarde broers zijn even terug in het huis aan de Diepenveenseweg in Deventer waar ze de oorlog doorbrachten en waar hun oudste broer Wim herstelde van een mysterieuze schotwond. In 1947 overleed hij aan de complicaties. ,,Tijdens de oorlog was het te gevaarlijk om er over te praten, na de oorlog te pijnlijk.’’