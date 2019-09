Zwaargewonde na frontale botsing op bewegwijzeringspaal bij Deventer

VOORBESCHOUWING Debuut Belg Mertens, Berden aanjager op links bij GA Eagles

12:52 Met nieuw en fris elan begint Go Ahead Eagles zaterdagavond aan de tweede fase van het seizoen. In de thuiswedstrijd tegen Excelsior maakt Jenthe Mertens vijf dagen na zijn entree in Deventer meteen zijn debuut, terwijl Martijn Berden van trainer Jack de Gier de beloning ontvangt voor een prima eerste periode in Deventer.