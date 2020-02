Zwarte piet of niet? Comité Deventer zwijgt nog

Het sinterklaascomité en de gemeente Deventer zijn het er na een eerste gesprek in 2020 over eens: de intocht wordt dit jaar anders dan voorheen en zwarte piet is niet heilig meer. Maar komen er roetveegpieten, witte pieten of schoorsteenveegstertjes naast de traditionele zwarte piet? Het comité kan of wil het niet zeggen.

Vorig jaar ontstond er veel commotie toen burgemeester Ron König eiste dat een derde van de pieten niet meer zwart zou zijn, op straffe van het intrekken van de jaarlijkse subsidie. Er ontstond zoveel weerstand bij vrijwilligers van de organisatie dat hij die voorwaarde weer schielijk introk. De nieuwe eis: acht ongeschminkte witte pieten tijdens de intocht.

Daar hield de Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie (SADSC) zich niet aan. Er waren geen witte pieten, wel acht meisjes verkleed als schoorsteenveger. Niet de afspraak, zei de gemeente. Daar zou de burgemeester in januari op terugkomen.

Nu zit het SADSC wel op één lijn met de gemeente, laat woordvoerder Maarten Jan Stuurman na het eerste gesprek ná die optocht weten. ,,We zijn het er over eens dat het anders moet.” Voorzitter Cor de Groot van het SADSC: ,,Ja, dat klopt.”

Dus we krijgen dit jaar echte witte of roetveegpieten in de Deventer optocht?

De Groot: ,,We willen allemaal een herhaling van vorig jaar voorkomen. We willen het vóór de intocht helemaal eens zijn met de burgemeester. We gaan kijken hoe dat dan moet.”

Als het anders moet dan alléén zwarte pieten, kan dat toch maar op één manier? Met ook roetveeg- of ongeschminkte pieten?

,,Er zijn geen heilige huisjes meer, we gaan met elkaar in gesprek en kijken waar we tot iets kunnen komen.”

Maar u kunt niet gewoon zeggen dat er geschminkte of roetveegpieten bij komen?

,,Ach joh, het is februari.”

Maar zonder op de exacte invulling van de intocht in te gaan, kunt u toch wel zeggen of er andersoortige pieten komen?

,,De kleur van de piet is een middel, niet het doel. Het doel is een leuke, inclusieve intocht. Voor een brede doelgroep, een intocht die alle bevolkingsgroepen aanspreekt.”

Een deel van onze bevolkingsgroepen wil ongeschminkte of roetveegpieten, dan komen die er dus?

,,We gaan stappen zetten, dat is onderdeel van de procesafspraken die we met de gemeente hebben.”

Maar de kleur van de pieten, dat willen veel mensen wel graag weten.

,,Het enige dat voorligt is dat we met de gemeente gaan kijken hoe we de intocht moeten gaan invullen. Zodra we daar uit zijn, zullen we dat melden.”

En wanneer weet iedere Deventenaar dat dan?

,,Vorig jaar hebben we de kaarten heel lang op de borst gehouden. We zijn er nu nog niet uit, maar na de zomer geven we daar openheid over.”

Samenvattend: hoewel de afspraak is dat het anders moet dan alleen zwarte pieten zoals de afgelopen jaren, wilt u dat nu nog niet bevestigen.