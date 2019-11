Zwarte piet verliest terrein op Deventer basisscholen

Deventer Pitch & Putt duo kan NK-titel net niet prolonge­ren

3 november Bijna iedereen heeft wel eens Pitch & Putt gespeeld. Meestal in familieverband, tijdens een bedrijfsuitje of bij een teamafsluiting. In ons land spelen ongeveer 1000 sporters Pitch & Putt als een serieuze sport. De Deventer golfers Remco Wilderink en Xander van Weeteringen horen bij de nationale top en wonnen vorig jaar het open NK Pitch & Putt voor koppels. Het duo slaagde zaterdag in Bussloo er net niet in om hun titel te prolongeren en moest zich tevreden stellen met de tweede plaats.