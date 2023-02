‘Zwartgeklede mensen’ bekogelen bij Deventer supportersbus FC Twente

Interesse voor het ‘onbekende heelal’ groot tijdens Sterren­kijk­da­gen, merken ze ook in Bussloo

Jupiter, Venus, Mars of de maan. Normaal – letterlijk – een ver-van-je-bedshow, maar bij de Nationale Sterrenkijkdagen lijken ze voor even heel dichtbij. Ruim honderd mensen kwamen bij de Volkssterrenwacht in Bussloo een kijkje nemen door een telescoop. ,,Robotwagens op Mars en haarscherpe foto's van James Webb-telescoop zorgen voor veel vragen.’’