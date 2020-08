Zwembad De Schaeck in Twello de komende dagen vol door corona-maatregelen: ‘Best zuur’

Nietsvermoedende vakantievierders die de komende dagen een duikje willen nemen in zwembad De Schaeck in Twello komen van een koude kermis thuis: het zwembad is helemaal volgeboekt. Vanwege de corona-maatregelen mag het bad maar 800 mensen toelaten, terwijl er normaal 2500 zijn toegestaan.

Waar het de afgelopen zomers erg druk was in zwembad De Schaeck is het er nu een stuk rustiger. Door de corona-maatregelen moeten mensen verplicht reserveren en mag er maar een beperkt aantal bezoekers naar het binnen- en buitenbad komen. Teamleider Evelyn Wolbrink draait er niet omheen: ,,We zitten vol voor vandaag, voor vrijdag en ook voor zaterdag. Zo druk is het.’’

De corona-maatregelen zorgen ervoor dat er nog maar ongeveer een derde van de capaciteit van De Schaeck over is. ,,Bij ons kunnen er 800 mensen naar binnen. Ter vergelijking: vorig jaar op zo’n hete dag hadden we er 2500. Dan lig je op onze zonneweide schouder en schouder, maar nu kan dat niet. Voor de mensen die konden reserveren is het natuurlijk super luxe: niet te vol, niet te druk’’, zegt Wolbrink.

Wolbrink waarschuwt ervoor dat mensen dit zomerseizoen niet zomaar op de bonnefooi kunnen komen. De telefoon voor reserveringen staat roodgloeiend. ,,We moeten nu heel veel mensen teleurstellen, omdat het een aantal dagen van te voren al vol is. Dat betekent dat mensen die vanochtend opstonden en vanmiddag even lekker willen zwemmen pech hebben. Best zuur.’’

Reserveren verplicht

Bezoekers kunnen via een link op de website een plekje bemachtigen voor het binnen- en buitenbad. ,,Veel vaste bezoekers weten dat ze moeten reserveren, maar mensen die alleen op dit soort warme dagen komen zwemmen weten dat niet’’, zegt Wolbrink.

Niet alleen voor de vakantievierders is het vervelend, ook het zwembad zelf loopt inkomsten mis. ,,We kunnen nu niet zo’n mooie zomer draaien als vorig jaar of het jaar daarvoor’’, zegt Wolbrink. ,,Bij andere zwembaden zitten ze met hetzelfde probleem. Er is nu eigenlijk een tekort aan zwembaden.’’