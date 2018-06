Zwembad Rode Dorp Deventer mogelijk naar de voortuin

Waar de gemeente in eerste instantie liet weten dat het zwembad aan de Landstraat snel weg moest, zijn de partijen nu dus in gesprek. De Vries heeft goede hoop er de komende dagen met de gemeente uit te komen. ,,Volgens mij staat ook de gemeente positief tegenover deze oplossing.'' Hij hoopt daarbij wel op wat hulp van de gemeente bij het verplaatsen van het zwembad, omdat dat volgens hem een hele operatie is. ,,Daar zijn we dus nog over in gesprek.''