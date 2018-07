Zwembadsoap Deventer nog niet ten einde

De zwembadsoap in Deventer duurt voort. En helderheid is er nog niet. Buurtbewoners willen hun gezamenlijke zwembad in twee voortuinen houden, volgens woningcorporatie Rentree moet-ie weg. Een gesprek tussen de betrokkenen leverde vanmiddag niets op.

,,Eén ding is zeker, ik laat het bad staan”, zegt initiatiefnemer van het bad Wesley de Vries fel. Het moest een verhelderend gesprek worden op het kantoor van Woningcorporatie Rentree in Deventer vanmiddag. Maar volgens De Vries is alles nog precies zoals het was; het buurtbad moet weg, maar staat er nog. ,,En ik heb ze laten weten dat ik ‘m sowieso niet verwijder. Dit is ook een principekwestie geworden.”

Liesbeth van Asten van Rentree is positiever: ,,We hebben goed uit kunnen leggen waarom zo’n zwembad niet mag. Waarom er een vergunning voor nodig is.” Wat er nu volgens haar gaat gebeuren? ,,De gemeente gaat handhaven.” Op de site van Rentree vraagt de corporatie om begrip. ,,We begrijpen dat dit gevoelig ligt. Dat mensen graag willen zwemmen. Maar dit bad is veel te groot. Wat als het lek raakt? Of als er een ongeval gebeurt? We hebben serieus gezocht naar een alternatief, maar dat is er niet.”