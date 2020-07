Zwemparadijs De Scheg gaat na maanden van coronasluiting weer open

Supporters­ont­bijt in de Adelaars­horst: unieke ervaring én steun voor GA Eagles

14:45 Een bijzondere locatie om te ontbijten of te lunchen, helemaal voor supporters van GA Eagles. Met een heerlijk croissantje, juutje en ander smakelijks, óp het veld van De Adelaarshorst. ,,En we steunen de club er in deze moeilijke coronaperiode ook mooi mee.‘’