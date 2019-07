Zwemverbod in de IJssel bij Deventer volop genegeerd: ‘ik blijf toch tussen de kribben?’

Zwemmen is streng verboden in de IJssel, ook in uiterwaarden en nevengeulen van de rivier waar nooit een boot komt. De gevaren zijn legio, zeggen Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer. Wie over de kade rijdt in Deventer en één blik op de IJssel werpt ziet wat anders: dagelijks zoeken tientallen Deventenaren verkoeling in het koude rivierwater.