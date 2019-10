‘Zwerfjongeren Deventer niet goed in beeld’

Het aantal daklozen is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld in Nederland en ook het aantal jongeren dat geen dak boven het hoofd heeft, stijgt in het hele land. In Zwolle zijn zorgen over de stijging van 99 naar 123 jongeren tussen de 15 en 25 jaar zonder een eigen dak boven hun hoofd. Deventer weet vooralsnog alleen dat zich de afgelopen drie jaar gemiddeld tien mensen tussen de 18 en 27 jaar bij de crisisopvang hebben gemeld.

Probleem is dat veel thuisloze jongeren zelf hun probleem deels oplossen door bij verschillende vrienden enkele nachten op de bank te slapen. ,,Ze doen vooral erg goed hun best om niet op te vallen”, zegt ChristenUnie-gemeenteraadslid Henrike Nijmann-Visscher. ,,De vraag is nu vooral: hoe goed verstoppen ze zich en hoe groot is het probleem? Het wordt tijd dat de gemeente dat eens goed uitzoekt.”

Crisisopvang

De Adviesraad Sociaal Domein, die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over sociaal beleid geeft, vindt dat er in ieder geval een aparte voorziening moet komen voor jongeren met een woonprobleem. ,,Je wilt niet dat deze jongeren nog meer problemen krijgen doordat ze zich bij een crisisopvang melden en tussen de verslaafden komen te zitten”, zegt Thom Oorthuis, die zich bij deze raad bezighoudt met jongeren en onderwijs. ,,Maar daarvoor moeten we ze eerst beter in beeld brengen.”

Het Leger des Heils zet een eerste stap in die richting met een nieuw project onder de naam Goodwill. Vrijwilligers gaan de straat op om contact te maken met daklozen en zo hun problemen beter te leren kennen. ,,De laatste jaren boden we hulp aan mensen die naar ons te kwamen, nu het aantal daklozen fors toeneemt, gaan we ze actief opzoeken om te weten welke problemen ze ervaren”, zegt Christiaan Nieuwenhuijzen van het Leger des Heils.

Raadslid Nijmann-Visscher pleit ook voor een speciale opvang voor jongeren. ,,Zeker omdat ze zich voor vrienden beter voordoen dan ze het hebben. We hoeven die hulp niet onnodig in te zetten, maar het moet weer wel zijn.”

Volgens Oorthuis van de adviesraad is het vooral een kwestie van geld. ,,Zodra we het probleem goed in beeld hebben, moeten we er iets aan doen.”

Overspannen markt

De landelijke toename van de dakloze jongeren is volgens Raster Straathoekwerk in Deventer vooral te wijten aan de wijzigingen in de uitkeringen en de overspannen huizenmarkt. ,,En als je zorg nodig hebt, valt die vaak grotendeels weg als je 18 jaar wordt”, zegt woordvoerder Ilona Hendriks. ,,Het is moeilijk in cijfers te vatten, maar het probleem is inderdaad veel groter dan tien jaar geleden.”