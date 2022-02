Zwerver Bertus gaat voor plekje in Deventer gemeenteraad: ‘Ik weet echt wel hoe politiek werkt’

Opvallende deelnemer aan de raadsverkiezingen in Deventer: Bertus Rietman, bekend van het zwervende bestaan dat hij leidt in de stad. In 2010 probeerde hij het in Deventer al, met de Sprookjespartij van de Blijheid. Nu ontbreekt een naam en gaat hij noodgedwongen als lijst 13 - ongeluksgetal of niet? - op stemmenjacht. ,,Het is op het laatste moment gelukt, we gaan ervoor.”