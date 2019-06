Zwoegen en zweten: deze harde werkers hadden het vandaag extra zwaar

Burenruzie escaleert op hondenveld­je: Devente­naar halfblind geraakt

16:16 Op een hondenveldje in de Deventer wijk Groot Douwel escaleerde een al langer slepende burenruzie in een gevecht, waarbij een van de mannen zulk letsel heeft opgelopen dat hij half blind is geworden. De 67-jarige Ton H. wordt door justitie gezien als de veroorzaker van dat letsel.