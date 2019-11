Zwolle krijgt nieuw ‘wolkenkrabbertje’: dit zijn de 6 hoogste gebouwen uit de regio

De stad Zwolle krijgt er een hoog gebouw bij. Er komt een nieuw appartementencomplex in Holtenbroek, dat moet de hoogste woontoren van de stad worden. Deskundigen voorspelden al meer hoogbouw in Oost-Nederland, vanwege de woningnood. Maar wat zijn de hoogste gebouwen die we al kennen in de regio? In Apeldoorn, Deventer en Zwolle.

1. De IJsseltoren in Zwolle, rijdend op de snelweg A28 valt-ie niet te missen. 96 metertjes hoog. Het hoogste gebouw van de stad. Gebouwd in opdracht van ABN AMRO, dat er met andere bedrijven kantoorpanden in heeft. De toren is het op ‘drie-na’ hoogste gebouw van Noord- en Oost-Nederland. Alleen de Achmeatoren in Leeuwarden en de Alphatoren in Enschede gaan hoger de lucht in.

Volledig scherm De IJsseltoren bij de entree van Zwolle. © Google Streetview

2. De Peperbus in hetzelfde Zwolle... 75 meter hoog. Gebouwd tussen 1454 en 1463. De kerk was tot 2006 het hoogste gebouw van Zwolle. Toen kwam de IJsseltoren. Er waren groepen die bezwaar maakten in Zwolle. Geen gebouw mocht hoger dan deze kerk. Ze verloren de strijd.

Volledig scherm Het Rodetorenplein Zwolle, met rechts op de achtergrond de Peperbus. © Foto Freddy Schinkel

3. Door naar Apeldoorn. Naar het La Tour (HNK)-gebouw in Apeldoorn Noord. Deze kantoortoren werd opgeleverd in 2002. 75 meter hoog, daarmee het hoogste gebouw van Apeldoorn. Het blijft een pukkel vergeleken met het hoogste gebouw van Nederland. De Maastoren in Rotterdam, 165 meter hoog.

Volledig scherm Kantoorkolos La Tour in Apeldoorn. © Cees Baars

4. Walterboscomplex (Belastingkantoren) Apeldoorn, ruim zestig meter hoog. Het Walterboscomplex is zo het grootste belastingkantoor van Nederland. Apeldoorn kent nu nog enkel hoge kantoren. Daar komt binnenkort verandering in. Er komt een hoge woontoren, die in het hart van Apeldoorn komt te staan. 61 meter hoog. Waar? Op de hoek van de Hofstraat, Hoofdstraat en Kanaalstraat. Het zal daarmee het hoogste pand van de binnenstad zijn.

Volledig scherm Het vernieuwde Walterboscomplex in Apeldoorn © Cees Baars

5. We gaan naar Deventer. De Grote of Lebuinuskerk. Hoogte van de toren: 62,50 meter. Het is bijna het logo van Deventer. Veel beeldmerken van de stad kennen de eigenzinnige toren als print. Gebouwd in 1450-1525. Vernoemd naar Lebuïnus, de Engelsman die omstreeks 750 hielp Deventer te stichten.

Volledig scherm De Grote of Lebuinuskerk in Deventer. © AB HAKEBOOM

6. Leeuwenbrug Kantoorpanden, nabij het station Deventer. De kantoorpanden zorgden voor woede. De nieuwe toren mocht niet hoger dan de Grote of Lebuinuskerk. Dat gebeurde tot opluchting van vele Deventenaren dan ook niet. 54 meter hoog.