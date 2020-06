‘Zwolseweg’ in Deventer verenigt zich in buurtvereniging: ‘Serieuze gesprekspartner worden’

Deventer waarschuwt voor zwembadje of trampoline op de stoep: ‘Als een kind zijn been breekt, zijn wij verantwoor­de­lijk’

10 juni Een spetterende zwembadsoap in volkswijk het Rode Dorp hield twee jaar geleden heel Nederland bezig. Die zorgt er ook voor dat de gemeente opnieuw een opmerkelijk nieuwsbericht naar buiten brengt: zwembadjes en trampoline mogen echt alleen in eigen tuin, niet op de stoep of openbare veldjes. ,,We zien de eerste dingetjes her en der alweer opduiken.”