10 jaar na de introductie van de iPhone weet niemand meer beter

Inmiddels is de iPhone en de vele imitaties die ervan verschenen zo normaal als een boterham met pindakaas, maar tien jaar geleden zaten techexperts op het puntje van hun stoel toen Apple de smartphonerevolutie ontketende met de introductie van de eerste iPhone. In die tien jaar is er wel het een het ander veranderd.