1200 Instagramvolgers? Dat is dan tien euro

Podcast met de enige Nederland­se hoogleraar Social Media

4 juni De enige Nederlandse hoogleraar Social Media, Peter Kerkhof, is verbaasd over de verbazing die ontstond na de onthulling rond Cambridge Analytica. Dat zegt hij in een nieuwe aflevering van De Social Podcast. In de podcast gaat Kerkhof in op de goede en slechte kanten van social media, wetenschappelijk onderzoek naar social media en hoe bedrijven hier gebruik van maken.