Apple neemt muziekapp Shazam over

Gamer Robbin (20) doet vanuit zijn slaapkamer gooi naar wereldtitel

5 december Robbin Wuite is een van de beste gamers ter wereld. Vanaf morgen gaat de World of Warcraft-gamer met zijn team proberen de wereldtitel te prolongeren, in een wedstrijd die langer dan een week gaat duren. ,,We hopen op 16 of 17 december klaar te zijn", zegt de 20-jarige Vriezenvener.