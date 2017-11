Baardman en eeneiige tweeling misleiden Face ID van iPhone X

Het is zover: Apple heeft de langverwachte iPhone X uitgebracht. De gloednieuwe smartphone maakt gebruik van gezichtsherkenning om de telefoon te ontgrendelen. Maar hoe zit het als je je baard afscheert? Of als tweelingbroer of -zus je telefoon te pakken krijgt?