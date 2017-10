Dit zijn de nieuwe emoji voor je iPhone

Met Halloween op komst kun je als Apple-gebruiker binnenkort een Dracula of zombie naar je vrienden sturen. En in de winter een slee of rode sjaal. Apple introduceert verder een emoticon met een hoofddoek en Disneyfiguurtjes zoals de geest van Aladdin, een tovenaar en De kleine Zeemeermin.

De grote vraag is of we wel zitten te wachten op een heel assortiment nieuwe emoji. Immers, je gebruikt ze lang niet allemaal. Volgens emojitracker.com gebruiken we op Twitter het poppetje met tranen uit zijn ogen, het rode hartje en het gezichtje met rode hartjes uit zijn ogen het vaakst. Welke vind jij de meest nuttige toevoegingen?