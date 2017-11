Duizenden Nederlanders dupe van oplichtingsapps in Google Play Store

De gebruiker die instemde met het verzoek tot installatie of het doen van een update, kreeg het deksel op de neus. De nieuwe app vroeg allemaal machtigingen en stuurde de gedupeerde naar nepformulieren om gebruikersnamen, wachtwoorden en creditcardgegevens in te vullen. ,,Uiteindelijk kreeg het virus volledige controle over de telefoon. Hackers konden dan bijvoorbeeld het sms-verkeer meelezen, waaronder de sms'jes met inlogcodes van je bank. Ook kon er een soort van laag over je bankiersapp worden geschoven. Je denkt dan dat je codes intikt in de app van je bank, maar die codes gingen rechtstreeks naar de fraudeurs.''



Google verwijderde de apps na de melding van ESET meteen uit haar digitale winkel. Het is niet bekend wie de makers zijn. Ze gebruikten Russische namen, maar dat kan een afleidingsmanoeuvre zijn. Hoeveel wachtwoorden de makers in handen hebben gekregen en of er geld van bankrekeningen is gestolen, is ook niet bekend. ,,We weten dat een van de links waarheen gebruikers van de apps werden gestuurd om gegevens achter te laten 2.830 keer is bezocht. Daarvan kwamen meer dan 2.600 personen uit Nederland. Maar zeer waarschijnlijk gebruikten de hackers meerdere van dat soort links om mensen heen te sturen. Het kan dus zeker om meer mensen gaan'', legt Maasland uit.