Facebook blokkeert bijzonder beeld van onderwatergeboorte

,,Op de geboortefoto is een tepel te zien, maar als dat de reden is, vinden we het ronduit belachelijk”, reageert een verontwaardigde Linda Vriesen, voorzitter van de beroepsvereniging Geboortefotografen.com. Ze erkent dat Facebook een streng beleid hanteert, maar heeft geen begrip voor de rigoureuze reactie van het techbedrijf. ,, Dit was een enorm gewaardeerde foto van een intieme bevalling. Het werd duizenden keren gedeeld en geliked. Dat daar toevallig een tepel op te zien is, lijkt me niet aanstootgevend. Het heeft niets met porno te maken.”