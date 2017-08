Facebook en Instagram even plat na wereldwijde storing

Niet alleen in ons land liepen gebruikers tegen problemen aan, ook in Groot Brittannië melden veel media problemen. Veel mensen konden al een uur het sociale netwerk niet gebruiken. De storing maakt voor velen de hele site geheel onbereikbaar. Er waren echter ook mensen die wisten te melden dat ze alleen geen nieuwe bewerkingen meer konden doen.



Even na vier uur vandaag kwamen de eerste meldingen van mensen binnen die weer normaal gebruik konden maken van Instagram en Facebook. Voor de meeste mensen lijkt het netwerk op dit moment weer goed bereikaar.



,,Door een technische storing ondervonden mensen problemen om op Facebook te komen. We hebben direct onderzoek gedaan naar de oorzaak en inmiddels is Facebook vrijwel overal weer actief", aldus een woordvoerster van het bedrijf.