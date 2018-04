Facebookschandaal groter dan gedacht, ook Nederlanders getroffen

Facebook Chief Technology Officer Mike Schroepfer schreef vandaag in een blogpost dat het overgrote deel van de 87 miljoen mensen in Amerika woont. Het aantal getroffen gebruikers werd eerder nog geschat op 50 miljoen. De nieuwe schatting komt een week voordat CEO Mark Zuckerberg zich voor de rechter mag verantwoorden.



Facebookwoordvoerster Tineke Meijerman bevestigt dat er ook Nederlanders getroffen zijn. Dat zijn er maximaal zo'n 89.000. Dit zijn met name mensen die bevriend zijn of waren met Amerikaanse getroffenen. Slechts 28 Nederlanders logden zelf in via de app die data doorspeelde aan Cambridge Analytica.

Ophef

De kwestie leidde de afgelopen weken tot veel ophef over de privacy van Facebookgebruikers. In een conference call met journalisten zei Zuckerberg vanavond: ,,Het is nu duidelijk dat we niet genoeg gedaan hebben om er zeker van te zijn dat de producten van Facebook niet misbruikt konden worden. Dat was een enorme fout. Het was mijn fout. Ik heb duidelijk een fout gemaakt door fake nieuws af te doen als 'gek'. Het was te onbezonnen."



De Facebookoprichter bood eerder al zijn excuses aan en beloofde beterschap. Het techbedrijf heeft inmiddels 15.000 mensen ingezet om de veiligheid en de inhoud van berichten te garanderen. Facebook zag sinds het schandaal miljarden dollars van zijn beurswaarde verdampen.

Persoonlijkheidstest

Global Science Research, een onderzoeksbedrijf, verzamelde begin 2014 informatie via een ogenschijnlijk onschuldige app die 'thisisyourdigitallife' heet. Via de app, die volgens Facebook 270.000 keer is gedownload, konden mensen een vergoeding krijgen om een soort persoonlijkheidstest te doen. De app kreeg zo toegang tot gegevens over tientallen miljoenen Amerikanen.



Het onderzoeksbedrijf sluisde de informatie vervolgens door naar Cambridge Analytica, dat verbonden was aan de Trump-campagne in 2016. Het bedrijf zou de persoonlijke informatie hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken.

Check

Vanaf komende maandag kunnen Facebookgebruikers via een link bovenaan hun newsfeed zien welke apps ze gebruiken en welke informatie ze hebben gedeeld met die apps. Zij kunnen dan ook direct apps verwijderen die ze niet langer willen gebruiken. Facebook zal maandag ook bekend maken van welke Nederlanders er onbedoeld informatie is gedeeld met Cambridge Analytica.