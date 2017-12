Jonge kinderen zien op iPad toch gewelddadige reclames

De kracht van de Facebookgroep: 'Eén groepslid vond zijn biologische vader'

20 december Facebookgroepen worden steeds populairder. Of het nou gaat om taarten, bitcoins, ondernemen of hardlopen - je kunt het zo gek niet verzinnen of er is een groep voor, waarin geïnteresseerden zich verzamelen. Volgens Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zijn er wereldwijd meer dan 100 miljoen betekenisvolle groepen. En daar ontstaan soms bijzondere dingen. Facebook zet beheerders vanavond met een 'Thank You Dinner' in het zonnetje. Wij lichten er drie groepen uit.