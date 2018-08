Musk suggereert opnieuw dat duiker Thaise grot pedofiel is

Tabaksindu­strie zet influen­cers in om sigaretten te promoten

28 augustus De tabaksindustrie betaalt in het geheim influencers om sigarettenmerken te promoten. Dit blijkt uit onderzoek van Campaign for Tobacco-Free Kids en Netnografica, een Amerikaans onderzoekbureau. Via wereldwijde campagnes komen zo miljarden jonge mensen, ook Nederlanders, in aanraking met reclame voor tabaksproducten, zonder dat ze het doorhebben.