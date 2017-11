Nederlandse Apple-fans in de rij voor iPhone X: 'Ik sta hier al sinds vanochtend'

De Enkhuizenaar is niet van plan om zijn plekje af te staan en blijft dan ook overnachten voor de winkel. ,,Ik ga straks proberen te slapen. Als dat niet lukt, ga ik op mijn mobiel YouTube-filmpjes kijken. Er is gratis WiFi." Hij is in ieder geval gewapend met een slaapzak, klapstoel en een flinke voorraad proviand. ,,Het valt me eigenlijk mee hoe koud het is", grapt hij.



Naast veel tijd en energie stopt Rico ook flink wat geld in de nieuwe telefoon: de prijzen van de iPhone X beginnen bij 1159 euro. Hij heeft er dan ook speciaal voor gespaard: ,,Het was al vroeg duidelijk wat de 'nieuwe iPhone' zou worden en sindsdien heb ik een kwart van mijn loon iedere maand apart gelegd. Dat hij prijzig is, valt niet de bediscussiëren. Maar tegenwoordig zijn alle smartphones prijzig."



Rico kijkt vooral uit naar de nieuwe Face ID-functie van de telefoon. ,,Die ga ik als eerste proberen." Verder zijn ook het feit dat de hele voorkant een scherm is en de 3D-camera voor hem een reden om het kleinood aan te schaffen. De vraag is echter hoe lang hij er morgenochtend van kan genieten: ,,Waarschijnlijk ga ik direct nadat ik hem heb lekker slapen in mijn eigen bed."