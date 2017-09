Onderzoek Amazon naar algoritme dat bomingrediënten aanraadde

Het Britse Channel 4 merkte op dat het algoritme van het onlinewarenhuis ingrediënten suggereerde die samen gebruikt konden worden om bommen in elkaar te knutselen. Site-onderdelen als 'klanten die dit item hebben bekeken, bekeken ook' en 'vaak samen gekocht' kunnen dit soort opmerkelijke resultaten opleveren.

In dit geval werden de bomingrediënten, die op zich compleet legaal zijn, samen in een 'vaak samen gekocht' lijstje voor chemicaliën gezet. Andere materialen zoals ontstekers en afstandsbedieningen zijn in principe ook verkrijgbaar. Sommige werden volgens Channel 4 zelfs op de zelfde pagina

Een woordvoerder van Amazon in het Verenigd Koninkrijk zei dat het bedrijf alleen spullen aanbiedt die voldoen aan de interne richtlijnen. Daarnaast worden er alleen zaken verkocht die wettelijk ook in Groot-Brittannië verkocht mogen worden. ,,In het licht van de recente gebeurtenissen gaan we de site onderzoeken om er zeker van te zijn dat producten op een juiste manier aangeboden worden", stelde het bedrijf verder.

Onderzoek

Het Amerikaanse bedrijf geeft ook aan dat het blijft samenwerken met politie en overheden in die gevallen waar het bij onderzoeken kan helpen.