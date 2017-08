Storing maakt Facebook en Instagram onbereikbaar

In­ter­net­be­drij­ven zetten Amerikaanse extreemrechtse accounts stop

18 augustus De beheerder van de Amerikaanse neonazistische website Daily Stormer heeft woensdag bevestigd dat hij 'eigenlijk geheel is verbannen van internet'. Verschillende internetbedrijven willen geen onderdak meer bieden aan de site na extreemrechtse berichten over de gewelddadige demonstraties in Charlottesville afgelopen weekend.