10 jaar na ernstige mishandeling in speeltuin is Jelte een voorbeeld: ‘Dankzij hem krijgen ook andere kinderen een kans’

Jelte was 8 op die ene onheilsdag, 6 september 2009. Inmiddels is hij 18. ,,Jelte is happy bij alles wat hij doet. Een kind dat enorm kan genieten van een boek of een filmpje, net als een ander kind. Voor de buitenwereld lijkt er weinig verbetering in zijn situatie. Hij is afhankelijk van een rolstoel, kan niet zelfstandig bewegen of staan. Maar wij weten hoe hij zou zijn als we niets hadden gedaan. De grootste vooruitgang is dat Jelte gelukkig is. Afgezien van zijn beperking is hij, hoe raar dat misschien ook klinkt, nu zo gezond als een vis.’’