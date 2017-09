200 uur taakstraf voor 'tv-pester'uit Dronten

Naaktfoto

Ook bedreigde hij haar en dreigde hij een naaktfoto van haar te verspreiden, als ze 'zijn' spullen niet teruggaf. In de uitzending die Peter R. de Vries maakte over de kwestie, werd duidelijk dat V. de zoon is van Flügel-oprichter Marcel V.. Die was in 2014 op zijn beurt hoofdverdachte in een grootschalig drugsonderzoek en schakelde ooit zelf ook De Vries in voor de mysterieuze verdwijning van zijn vader. Die zou zijn geliquideerd, al werd zijn lichaam nooit gevonden. De straf is gelijk aan de eis. V. moet zijn ex 3.800 euro schadevergoeding betalen.