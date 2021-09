3 maanden cel voor 8 Polen die als slaven werken in illegale tabaksfabriek in Dronten

Kerkgang, basketbal­len en kantinehan­gen: Biddinghui­zen heeft (eindelijk) alle dorpsacti­vi­tei­ten onder één dak

28 augustus Het had heel wat voeten in de aarde, maar Biddinghuizen heeft eindelijk een spiksplinternieuw ‘dorpshart'. In het multifunctionele gebouw De Binding hebben bijna alle sociale activiteiten van Biddinghuizen onderdak gevonden. Vrijwillig bestuurslid Jacoline Hoek stak er haast twintig jaar lang haar vrije tijd in. ,,Waanzinnig dat we dit, allemaal als vrijwilligers, hebben gerealiseerd.’’