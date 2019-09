A6 is weer open: politie deelt boetes uit aan bestuurders die ongeluk filmen of over vluchtstrook reden

Mannen in het Wild Ferdinand (47) uit Dronten over deelname aan tv-programma: ‘De Heer gaf mij een schop onder de kont’

19 september CDA-raadslid Ferdinand Zomerman (47) uit Dronten is vanavond voor de derde keer te zien in het televisieprogramma ‘Mannen in het Wild’ van de EO. In aflevering 2 zagen 500.000 mensen hem een ongemakkelijke knuffel geven. Wat drijft hem? En hoe zijn de reacties? ,,Het programma maakt veel los, in mijn hele omgeving.’’