Aanmelden hoeft niet meer voor grootschalige coronatest in Dronten, waar het ‘niet megadruk’ is

De proef van zes weken is bijna halverwege. Het was vooraf al de bedoeling dat Drontenaren vanaf dit moment geen afspraak meer hoeven te maken, zegt gemeentewoordvoerster Paula Weiland. ,,We hebben de eerste drie weken gemonitord of het kon qua drukte en het waarborgen van de veiligheid van inwoners en het personeel. We hebben geconcludeerd dat het kan. We willen hiermee het testen zo toegankelijk mogelijk maken.’’

Quote We hebben geen verwachtin­gen. Het is een experiment Paula Weiland, Gemeente Dronten

Dat het de laatste dagen ‘niet megadruk’ is in de drie teststraten (twee in Dronten, een in Swifterbant) speelt hierbij geen rol, zegt ze. ,,We hebben geen verwachtingen. Het is een experiment.’’

,,Elke uitkomst is een uitkomst’’, zei burgemeester Jean Paul Gebben al voordat de proef begon. Toch sprak hij de hoop uit dat tussen de 20.000 en 30.000 inwoners zich laten testen. ,,Het liefst hebben we een zo groot mogelijke opkomst, dat hebben wetenschappers graag.’’

Of dat aantal haalbaar is, zal erom spannen. Na anderhalve week hadden zo’n 6700 Drontenaren zich gemeld bij een teststraat. De meest recente cijfers zijn nog niet bekend. De proef kende overigens een stroeve start door het winterweer. Bij aanvang waren nog niet alle uitnodigingen bezorgd bij de inwoners.

Testbereidheid

Naast Dronten worden op drie andere plekken in het land inwoners massaal getest op corona. Dronten is uitgekozen omdat het een gemiddelde gemeente in Nederland is én omdat de testbereidheid er hoog is, zei Gebben eerder. Iedere inwoner van 12 jaar en ouder mag zich overigens maximaal drie keer laten testen.

Met deze pilots hoopt de overheid meer zicht te krijgen op het virus, de testbereidheid van inwoners en het naleven van de quarantaine- en isolatiemaatregelen. De proef in Dronten loopt tot en met 21 maart.