Aantal bewoners van azc's in Oost-Nederland daalt 8 procent

Het aantal asielzoekers in de opvanglocaties in Oost-Nederland is in een jaar tijd met 8 procent gedaald.

Op 1 januari 2018 verbleven er 3.253 mensen in azc's in dit deel van het land, 297 minder dan op 1 januari 2017. De tien opvanglocaties in de regio, waarvan er vorig jaar twee gesloten zijn, konden in totaal 5.595 mensen opvangen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hecht niet veel waarde aan een vergelijking met een jaar terug. ,,Ik wil benadrukken dat er sprake is van momentopnames. De bezetting op een locatie fluctueert en we spreken dan ook over dagkoersen", zegt Alet Bouwmeester namens COA.

Dicht

Nu de instroom van asielzoekers sterk terugloopt, kunnen er opvanglocaties dicht.

Woordvoerder Jan-Willem Anholts van COA benadrukt dat de sluiting van centra niet een besluit is dat zijn organisatie alleen neemt. ,,Er is een bestuursakkoord, waarin geregeld is welke rol Rijk, provincie en veiligheidsregio's hebben. Samen bepalen ze waar centra komen en welke weer dichtgaan. En een asielzoekerscentrum openen of sluiten is niet een kwestie van simpelweg een sleutel omdraaien. Zowel openen als sluiten kost zes tot negen maanden."

Bouwmeester: ,,De totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers is teruggebracht naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017). Dit was nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. Er bleven zo'n 61 opvanglocaties open en 45 locaties zijn gesloten. Ook is de opvangcapaciteit van bestaande locaties teruggebracht. De reservecapaciteit blijft beschikbaar om weer op te kunnen schalen bij eventuele groei.''

In Overijssel zijn vorig jaar locaties gesloten. Het gaat om het azc Azelo met 375 bewoners, de opvanglocatie voor alleenstaande minderjarigen in Deventer (50 bewoners) en de aanvullende opvanglocaties (waaronder Hengelo).

Bezetting

Het aantal mensen in de acht azc's in de regio per 1 januari 2018:

1. Dronten (697 bewoners)

2. Luttelgeest (589 bewoners)

3. Zutphen (440 bewoners)

4. Hardenberg (421 bewoners)

5. Harderwijk (417 bewoners)

6. Zeewolde (340 bewoners)

7. Schalkhaar (329 bewoners)