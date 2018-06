Aantal huisuitzettingen in Flevoland en Kampen door huurschuld blijft dalen

Het aantal ontruimingen van huurwoningen in deze regio blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers van de drie grootste woningcorporaties in de gemeenten Kampen, Noordoostpolder en Dronten.

Zo noteerde Oost Flevoland Woondiensten (OFW) in tot 2013 gemiddeld tien uitzettingen per jaar vanwege huurschulden. Sindsdien ligt het gemiddelde op twee woningen per jaar in de gemeente Dronten. In 2017 vond één gedwongen huisuitzetting plaats. Een jaar eerder waren het er vier.

Verlaten

Mercatus in Noordoostpolder is gedaald van achttien ontruimingen in 2014 naar negen ontruimingen in 2017. In zes gevallen was sprake van een echte ontruiming, meldt zij in haar jaarverslag. Drie keer hadden bewoners de woning verlaten zonder de huur op te zeggen. Het aantal ontruimingen in de gemeente Kampen door deltaWonen daalde van zes in 2016 naar twee in 2017.

Uit de jaarverslagen blijken er twee belangrijke redenen te zijn voor ontruimingen. Een belangrijke reden is overlast, bijvoorbeeld door hennep te kweken in hun woning. Of ze bederven het woongenot in de buurt door te veel geluid te produceren.

Huurschuld

De daling komt vooral vanwege het tegengaan van een oplopende huurschuld. Deze verklaring geven alle drie de woningcorporaties. Sinds enkele jaren zijn de banden met gemeenten en maatschappelijke dienstverleners strakker aangehaald. Hierdoor wordt eerder duidelijk welke huurders in armoede leven of schulden hebben. Vervolgens worden betalingsregelingen getroffen en wordt hulp aangeboden, bijvoorbeeld met de aanvraag van huurtoeslag zodat de financiële situatie verbetert en een huisuitzetting wordt voorkomen.

Landelijke trend

Het dalend aantal huisuitzettingen is een landelijke trend. Dat maakte Aedes, de vereniging van woningcorporaties, onlangs bekend. Vorig jaar waren er in Nederland bijna een kwart minder gedwongen uitzettingen dan een jaar eerder.