Aat de Jonge is 'verdrietig' om anonieme kritiek

Bijzonder voor De Jonge om zich op Facebook tot de inwoners te richten. Immers, hij maakt maar spaarzaam gebruik van social media. Het toont aan dat er iets aan de hand is. Tot twee keer toe werd een anonieme brief bij deze krant bezorgd van ambtenaren die repten over een angstcultuur op het gemeentehuis. Ze wilden hun naam niet geven omdat ze bang waren voor represailles. Dan was er het plotselinge opstappen van de CDA-wethouders Nico Verlaan en Dirk Minne Vis, die zich niet meer op hun gemak voelden in het college. Het CDA vroeg om een onafhankelijk intern onderzoek, maar daar was geen steun voor. 'Ik kan u uit de grond van mijn hart zeggen dat ik dat met hen meevoel', schrijft De Jonge over de boze medewerkers. En: 'Oh zeker ik maak ook fouten. Daarvan wil ik graag leren. Anonieme brieven en gebruik maken van bronnen in anonimiteit helpen daarbij niet'. Hij wordt er 'verdrietig' van.