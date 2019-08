Achterkant bus Connexxion vast in greppel bij Swifterband

‘Mijn vader is er niet meer, maar in mijn hart is hij altijd bij me’

3 augustus Tientallen schilderijen maakte Abdellah Zaki, maar tot een expositie binnen de Nederlandse gemeenschap kwam het nooit. Van Gogh werd ook pas bekend toen hij overleed, zei hij steevast tegen zijn dochter Hajia. Eind augustus hangen de kunstwerken van de arbeidsmigrant uit Swifterbant toch in de Meerpaal in Dronten. Als postuum eerbetoon aan de man wiens kunst bij leven nooit was te zien.