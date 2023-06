Actie voor herstel van vernielde herdenkingsplek Dronten: ‘Je weet werkelijk waar niet wat je ziet’

Flevopen­nin­gen 2023 voor Andela Techniek & Innovatie en Classic Mike

De Flevopenning Toponderneming 2023 is gewonnen door Andela Techniek & Innovatie uit Nagele. Classic Mike uit Zeewolde sleepte de Flevopenning Participatieprijs in de wacht. De winnaars werden vrijdag 17 juni bekendgemaakt tijdens de 18e editie van het Flevopenning Gala dat dit jaar in Biddinghuizen werd gehouden.